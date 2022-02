El sincericidio de Flor Peña sobre su reacción al ver a Carla Conte con canas: "Fui machirula, yo fui la que te pregunté"

Flor Peña se sinceró en Flor de Equipo con Carla Cante e hizo un mea culpa sobre cómo reaccionó al verla entrar al estudio con su look natural en el que luce sus canas.

“Estás divina, me encanta, ¿te estás dejando las canas?”, le dijo la conductora a la invitada, quien respondió: “Hace dos años, todo este pelo son mis canas, cuando me dejaron sin trabajo dije ‘no me tiño nunca más’”.

Después, Flor hizo un mea culpa con la actriz por la pregunta que le hizo en su programa: “Fui machirula, la verdad que hacía mucho no te veía y yo fui la que te pregunté ‘¿che te dejaste las canas?’”.

EL MENSAJE DE CARLA CONTE A LAS MUJERES SOBRE LA IMAGEN Y LOS ESTEREOTIPOS DE BELLEZA

Carla Conte dejó un mensaje a los televidentes en la emisión de Telefé sobre la imagen y los estereotipos de belleza impuestos en la sociedad luego de que Flor Peña le preguntara por sus canas.

“Está bueno hablar de esto porque del otro lado todavía hay minas que no se animan, que les parece que es un problema, les parece gravísimo. A mí mi peluquero no me dejaba que use las canas”, analizó la actriz.