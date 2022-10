El sincericidio de Carmen Barbieri antes de que la vea Matilda Blanco en la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable: "Qué miedo"

La fiesta de entrega de los premios Martín Fierro de Cable tuvo su previa en la alfombra roja, donde la producción eligió a la exigente Matilda Blanco para analizar los looks de la red carpet; y Carmen Barbieri tuvo un sincericidio al respecto.

Carmen le contó a Paula Varela lo feliz que estaba, no solo por la nominación, sino por volver a disfrutar de una de las fiestas más importantes del espectáculo en la que Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) compartía terna de “mejor magazine” con Nuestra tarde (TN), Vivo el sábado (A24) y El run run del espectáculo (Crónica).

“Estás hermosa, Carmen, seguro que ahora pasás por la posta de Matilda que te va a decir ‘qué buen look’”, le dijo Paula, a lo que la conductora no pudo evitar un divertido sincericidio. “¡Ay, que miedo!”, le respondió la mamá de Fede Bal.

MATILDA BLANCO DIO SU VEREDICTO SOBRE EL LOOK DE CARMEN BARBIERI EN LOS MARTÍN FIERRO DEL CABLE

Casi veinte minutos tardó Carmen en llegar adonde la esperaba Matilda, y la asesora de imagen le dijo que tenía “un vestidazo”. La reacción de Barbieri no se hizo esperar ya que mientras Blanco hablaba, ella ponía las manos en forma de rezo.

“Gaby Girls que es una genia me dijo que no había tiempo para ir a un modisto y me dijo ‘te lo hacemos con una tela francesa’”, recordó Carmen, mientras Matilda reconocía que la actriz vestía “un tul con unos lunares maravillosos que son como un terciopelo”.

“Está muy bien hecho, realmente y tenés unas joyas divinas”, agregó Matilda, dando el visto bueno, mientras Carmen respiraba aliviada.