El sincericidio de Cande Tinelli al escuchar el talento de una joven participante en Canta Conmigo Ahora: "A tu edad, no podía ir a clases de canto de la vergüenza que me daba"

Luego de que Alma, una joven de 21 años y oriunda de Santa Fe, encandilara a los jurados de Canta Conmigo Ahora con su voz, Cande Tinelli (31) le dedicó unas dulces palabras a la participante y abrió su corazón en vivo.

“Yo lo que quería remarcar es que me produce mucha felicidad que la gente joven se anime. Yo, a tu edad, como que no podía ni ir a clases de canto de la vergüenza que me daba, y me muy pone feliz que la gente joven se anime y se pare”, comenzó diciendo la hija de Marcelo Tinelli.

“Yo hubiese deseado tener ese valor y ese coraje. ¡Te felicito porque la rompés!”, agregó, sin tapujos para compartir cómo fue su relación con la música varios años atrás, antes de convertirse en una gran cantante.

Por su parte, Alma se mostró muy feliz y también quiso lucir su costado más íntimo en el programa de eltrece: “Mi amor por la música nace desde que estaba en la panza de mi mamá y mi viejo tocaba la guitarra”.

“Él me transmitió siempre esa pasión y me ayudó a pasar momentos como fue su enfermedad cuando tuvo cáncer de piel. En ese momento, fue mayor la conexión con mi papá, con la música y con mi familia; así que eso fue lo que nos ayudó siempre”, cerró la concursante, visiblemente sensibilizada.