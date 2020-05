Sincera declaración de Flor Vigna sobre Nico Occhiato: "Lo quiero en mi vida; ojalá pueda ser como un amigo"

A un año de ponerle fin a sus cinco años de novios, Flor Vigna y Nico Occhiato no soltaron definitivamente su relación personal por el cariño que conserva el uno por el otro, pese a no ser pareja.

Una muestra de esto son las últimas declaraciones que hizo la actriz en el vivo de Instagram que protagonizó con el periodista Lizardo Ponce, en el que habló de lo que siente por el conductor y dejó entrever que el contacto entre ellos no es diario, pero está presente. "No abusamos, no es como una relación que hablamos todos los días… Fue re buen novio, re buen ex. Fue una persona muy importante en mi vida", dijo Flor, sobre los esporádicos mensajes que cruza con su ex.

"LO QUIERO SEGUIR TENIENDO EN MI VIDA DE LA FORMA QUE SEA. HOY EN DÍA ES UN EX Y OJALÁ ALGÚN DÍA PUEDA SER COMO UN AMIGO". G-plus

Luego Vigna destacó cómo le gustaría que siga su vínculo con Nico en el futuro: "Lo quiero seguir teniendo en mi vida de la forma que sea. Hoy en día es un ex y ojalá algún día pueda ser como un amigo. Hay cosas que solo puedo hablar con él y es re difícil eso".