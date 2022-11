Silvina Escudero se quejó porque no puede usar la pileta y paga 100 mil pesos de expensas

El cansancio por una situación que vive en su edificio consiguió que Silvina Escudero exponga su enojo en sus redes sociales al contar cuánto paga de expensas y su molestia por los arreglos que están haciendo en su edificio, además de una infracción que le hicieron.

“Desistí de tomar mis 20 minutos de sol diario. Imposible, trabajando todos los obreros. No se puede pisar, el ruido a quemado del metal, es una cosa impresionante. No lo puedo creer. Todo el invierno roto y ahora lo empiezan a arreglar”, contó, sobre las refacciones que están haciendo en su terraza.

Furiosa se despachó contando la cifra que paga y por la que, según sus palabras, no recibe demasiadas prestaciones. “100 mil pesos por mes. Qué lindo todo”, lanzó. “¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas, que es una fortuna? Para que el deck no esté hecho. Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomamos sol”, lanzó, en Instagram junto a una leyenda que decía “harta”.

"No se puede usar nada hasta que terminen la obra. En plena temporada de pileta. No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios ¡Harta es poco!". G-plus

SILVINA ESCUDERO, FURIOSA POR LA SUMA QUE PAGA DE EXPENSAS

“Por acá hay que entrar, bien para clavarte todo y lastimarte, están trabajando, todo hermoso”, ironizó, mientras mostraba cómo estaba el lugar. “La fortuna que pagamos de expensas para no poder usar justamente por lo que uno vive ahí es impresionante. Pero ahora me llegó una multa, la cual por supuesto rechazo”, contó la vedette, muy molesta, que se casó hace menos de tres meses.

“Ahora ni siquiera se puede estar en el poco espacio que queda de solárium, ni hacer uso de la pileta. Simplemente no se puede usar nada hasta que terminen la obra. En plena temporada de pileta. No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios ¡Harta es poco!”, escribió, indignada.

“Porque a mí me llegan por mail las expensas, la forma de pago de las expensas y esta multa, pero nunca me llegó un aviso diciendo que no se puede usar ese lugar. Aparte, ¿a quién se le ocurre en este momento ponérselo a construir? Hay gente que no le da, no piensa, así que rechazo completamente esto”, concluyó, con todo.