Silvina Escudero habló contundente de las infidelidades tras anunciar su casamiento.

A días de haber anunciado su futuro casamiento con Federico, Silvina Escudero habló contundente sobre las infidelidades.

En una ida y vuelta con sus seguidores de Instagram, los usuarios quisieron saber si la bailarina alguna vez le fue infiel a su pareja, con quien está hace cinco años.

Entonces, Silvina respondió contundente, remarcando que la infidelidad y la traición para ella son de las peores cosas que existen.

¿SILVINA ESCUDERO ALGUNA VEZ FUE INFIEL A SU FUTURO ESPOSO?

"¿Sos fiel?", le preguntaron a SIlvina.

"Siempre lo fui... Considero que la infidelidad y la traición son de las peores cosas que puede hacerte tu pareja...".

"No podría hacerlo. No sé mentir, por ende no podría", sentenció, contundente.

¡Clarito!