El 11 de diciembre pasado, el colectivo Actrices Argentinas brindó una conmocionante conferencia de prensa en la que hizo pública la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés por violación. A través de un video, la joven actriz dijo que el actor la había violado a los 16 años, en 2009, cuando ambos eran parte de la gira por Nicaragua Patito Feo: el show más lindo, y contó detalles de cómo fue el hecho que llevó a la justicia nicaragüense.

A casi cuatro meses de aquella tarde que significó un quiebre definitivo en el ambiente artístico, Griselda Siciliani reveló el detrás de escena de la acusación pública contra el actor. “Cuando se hizo la conferencia de Thelma Fardin siempre se dijo que quien la convenció de que diera el nombre de Darthés fuiste vos. ¿Fue así esto?”, le preguntó Jorge Rial.

“Tenés un buen dato, pero no es que la convencí. Ella quería decirlo, era ella la que quería decirlo, lo que pasó es que yo me animaba a decirlo. Ella tenía la convicción, pero decir un nombre da miedo… No es por cagonas, sino porque después pasan cosas... Pero yo sentía que no era tan grande el acompañamiento si no decíamos el nombre. Se llegó a un acuerdo con todo el colectivo”, explicó Griselda, quien en los últimos días sufrió graves amenazas.

En la conferencia que dio el colectivo Actrices Argentinas el 11 de diciembre de 2018, fue Griselda Siciliani quien, sentada a un costado de Thelma Fardin, reveló el nombre del actor denunciado.