Seba "Maestruli" Almada le colmó la paciencia de Marcelo Tinelli en Canta Conmigo Ahora: "¿Va a cantar toda la noche?"

¿Quién no recuerda el ‘Gracias, gracias Marcelo’ que Seba “Maestruli” Almada (49) supo hacer famoso en Videomatch junto a Tinelli, y que repitió tantas veces en las diferentes épocas del ciclo?

El humorista y músico regresó esta semana a trabajar junto conductor y debutó como jurado de Canta Conmigo Ahora, donde volvió a importunarlo con su clásica melodía, al punto de que le colmó la paciencia, pero esta vez con la complicidad del resto de los jueces.

Todo ocurrió cuando Marcelo le pidió a Seba que le dé su devolución a Tata Giménez, que acaba de recibir una reprimenda de Bebe Contepomi por no haber cantado un tema de Los Piojos, y este cumplió con lo pedido.

VOLVIÓ SEBA “MAESTRULI” ALMADA Y NO PUDO EVITAR CANTARLE EL “GRACIAS, MARCELO” A TINELLI

“Me desconcertó un poco, a mí que veo siempre el programa y me encanta. Los looks me desconciertan: esperaba una de Luis Fonsi, posta. ¡No puedo hablar enserio!, protestó Almada, al ver que el resto de los jurados se reían con su devolución sobre el aspecto de Tata.

“¿Se escucha esto?”, quiso saber el humorista, y al ver que la respuesta era afirmativa comenzó a tararear “Gracias, gracias Marcelo. Gracias Cabeza, por ser como sos. Te digo ‘gracias’”, antes de que Marcelo simulara una molestia por su actitud. “¿Va a ser todo el tiempo así?”, le preguntó.

“Vuelvo, vuelvo, perdón. Mala mía. Me voy a comportar”, asumió Almada, que volvió a brindar su devolución hasta que volvió a entonar su “Gracias”, pero esta vez con la asistencia del resto de los jurados. Con cien personas coreando la canción, Marcelo insistió: “Ya está. Está bien. No entiendo. ¿Lo trajeron y va a estar todo el día cantando ‘Gracias’?”, cerró Marcelo, que terminó riéndose tras comprobar que la química con “Maestruli” sigue intacta.