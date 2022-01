Sabrina Rojas y el Tucu López simularon una boda en vivo: "Me siento presionada por la producción"

Con apenas unos meses en pareja, a Sabrina Rojas y al Tucu López no dejan de preguntarle sobre un eventual embarazo o bien sobre una supuesta boda, temas a los que ellos suelen esquivar con gracia frente a la prensa.

Pero en Emparejados, la producción decidió emitir un informe sobre bodas que marcaron una época en la farándula local y por eso el Tucu y Sabrina se sometieron a un simulacro de casamiento de la mano del ex Gran Hermano Sebastián Pollastro.

“No sé si es lo que soñé esto realmente. No sé si lo soñé así pero ya que están todos predispuestos”, dijo Sabrina, no muy convencida. “Señoras y señores, estamos aquí reunidos para celebrar la boda de dos personas que conozco hace un programa”, bromeó Pollastro.

Más sobre este tema La tierna nota de los hijos de Sabrina Rojas y Luciano Castro a Tucu López: “Gracias por invitarnos a tu casa y cuidarnos”

EL SIMULACRO DE BODA DE SABRINA ROJAS Y EL TUCU LÓPEZ

“Quiero agradecer a los testigos y preguntarle a Sabrina: ‘¿aceptas por esposo al señor Luis Tucu López para amarlo y respetarlo en la salud, la adversidad, la felicidad y la tristeza hasta que la muerte los separe?”, dijo Sebastián emulando lo que hizo con Osito y Jonathan en GH 2007.

"Es cómo mucho, pero me siento presionada por la producción, pero sí, acepto a Luis. No sabía que te llamabas Luis", dijo Sabrina, sorprendida. “No sabés lo bien que me cae eso”, le contestó el co conductor.

Finalmente, como el simulacro se estaba haciendo largo, los testigos decidieron lanzarles el arroz. “No, no, no. A mí me estás haciendo la gran Montaner. Yo quiero al juez de paz, quiero la libreta, los papeles y todo. ¡Así, no!”, dijo Sabrina Rojas, dando paso al informe.