Sabrina Rojas, sincera sobre Luciano Castro y Flor Vigna: "Ella me cae re bien y él está muy enganchado"

Feliz de haber apostado nuevamente al amor con el Tucu López, Sabrina Rojas volvió a dejar en claro que si vínculo con su expareja, Luciano Castro –con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto- es excelente y hasta logró afianzar esa buena onda con su actual novia, Flor Vigna.

Así lo dejó en claro la propia actriz, que estuvo como invitada en el piso de Intrusos junto a la figura de Sex: “Creo que realmente sucede y fluye porque nuestro vínculo de amor (con Luciano) se terminó. Si hay alguien que queda enganchado o con resentimiento, no hay forma ni manera –por más voluntad que le pongas- de que pase. Está todo muy limpio entre nosotros, todo se gastó. Se gastó tanto que de verdad hay un amor genuino de familia y no de vínculo de pareja”, remarcó Sabrina.

Luego, se refirió a como repercutió la llegada del Tucu y Vigna a la vida del exmatrimonio: “Se sumaron dos personas que nos entienden, que tienen la cabeza sana y que quieren sumar. Podría haber pasado que no suceda porque alguno, o mi pareja o Flor, no lo entienda. Y lo que pasa es genuino y real, se los juro por Dios”.

"Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor Vigna y Luciano. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado". G-plus

“Yo vengo de estar en Mar del Plata bajo el mismo techo con Flor y Lu. Ella me cae súper bien y él, yo que lo conozco, está re enganchado”, cerró la invitada de la tarde del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por América.

Más sobre este tema Flor Vigna y su relación con Sabrina Rojas: "Es muy copada y me dio una bienvenida hermosa a su familia"

FLOR VIGNA EXPLICÓ CÓMO ES EL FUERTE VÍNCULO QUE UNE A SABRINA ROJAS Y LUCIANO CASTRO

Asimismo, la notera del ciclo de El nueve quiso saber por qué es tan fuerte el cariño entre los ex. “Es que Sabri y Lu son como hermanos. Se quieren mucho, trabajaron mucho toda su relación y su separación, y son tremendos padres, y saben que lo primero es la familia”, explicó Flor.

“Cuando yo lo conocí a Lu me dijo ‘mirá que mi prioridad son mis hijos’. Y cuando la conocí a Sabri, me dio un lugar enorme en su familia. Me miró a los ojos, es una mina muy segura”, agregó la cantante, que también contó que su mamá apoya la relación con Castro, pese a la diferencia de edad.

“Mi mamá me apoya en lo que sea porque me dio esa independencia de chiquita, pero cuando lo conoció a Lucho, se enamoró”, concluyó Flor Vigna sobre su relación con Castro.