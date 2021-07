Sabrina Rojas explicó por qué se fue de A la tarde: "Fue un tema de distancia y horario, no me quedaba cómodo para mi dinámica familiar"

La versión de que Sabrina Rojas no regresaría al panel de A la tarde habían surgido el sábado por la mañana, cuando la periodista Marcela Godoy lanzó el chimento en Twitter: "Sabrina Rojas no va más". Con el correr de las horas, la información fue creciendo, al punto que este lunes Karina Mazzocco hizo una curiosa presentación de sus panelistas al mencionar uno por uno a sus compañeros y no dar explicaciones sobre por qué Caramelito Carrizo estaba a su derecha en la mesa, donde debería haberse sentado Rojas.

Frente a esto, Ciudad se comunicó con Sabrina, quien se pronunció respecto de su sorpresiva baja al programa tras apenas una semana. O menos, ya que estuvo en solo cuatro emisiones porque el viernes había faltado. "Fue solo tema de distancia y horario del programa que no me quedaron cómodos para mi dinámica familiar", afirmó Rojas en alusión a la imposibilidad de llegar a tiempo para llevar y traer a sus hijos al colegio dado que vive en Pilar.

Por otra parte, Sabrina negó haberse alejado por cortocircuitos con la producción o sus compañeras de equipo: "¡Con todas mis compañeras y la producción tengo la mejor onda!". En cuanto a su futuro laboral, Rojas descartó volver a la televisión en otro ciclo, y aseguró: "Por ahora nada tele, solo Desnudos en teatro a partir de septiembre".

De esta manera, Sabrina Rojas va a priorizar a su familia y recién regresará a los primeros planos cuando el 16 de septiembre vuelva a protagonizar Desnudos junto a Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Mercedes Scápola y Brenda Gandini, en el Metropólitan.