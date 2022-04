Sabrina Rojas explicó cómo fue el encuentro de Castro y Tucu López en un recital: "Luciano le agradeció que llevara a los nenes"

Sabrina Rojas explicó con contundencia que la relación entre su exmarido, Luciano Castro, y su actual pareja, Tucu López, es muy buena, luego de la versión de que habrían tenido una tensa charla al coincidir en el recital de María Becerra.

"Es muy simple. Luciano iba con Flor (Vigna). Tuvimos un almuerzo, pero nunca lo hablamos. Después surgió la posibilidad de que Espe fuera y se encontraron allá", comenzó diciendo la actriz, en Socios del Espectáculo, aclarando por qué Tucu llevó a sus hijos al show y no el padre.

"Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que haya llevado a los nenes. Siempre lo ponen en el lugar de malo". G-plus

Sobre la imagen de Castro tomando del cuello a López en el recital, Rojas argumentó: "Luciano le estaba agradeciendo al Tucu que haya llevado a los nenes. Siempre lo ponen en el lugar de malo a Luciano, como que está retando a alguien. Él es vehemente".

"Le estaba agradeciendo que estaba con los nenes. Un genio el Tucu que llevó a los nenes. Tenemos la mejor", aseguró Sabrina Rojas.

LA VERSIÓN DE TENSA CHARLA ENTRE LUCIANO CASTRO Y TUCU LÓPEZ

Este viernes Santo, Rodrigo Lussich contó que Tucu López llevó a los hijos de Sabrina Rojas al recital de María Becerra, sin saber que Luciano Castro iría con Flor Vigna. Y Paula Varela dio picantes detalles de la supuesta coincidencia.

"Lo que a mí me dicen es que ese día, las parejas habían almorzado juntos, con los niños. Pero nunca habían hablado de que Luciano y Flor iban a ver a Maria Becerra, que a la hija, Esperanza, le encanta", dijo la panelista.

"Entonces, llega la noche y la niña quiere ir. Le consiguen las entradas para ir. Ahí se enteran de que estaba Luciano con Flor", continuó en Socios del Espectáculo.

En ese marco, Paula Varela contó que Castro se acercó a Tucu, de manera amable, para explicarle su presencia en el recital: "La gente que estaba ahí me dice que Luciano le estaba dando explicaciones. 'Vine con Flor. No avisé. No llevé a la nena. No te dije nada hoy al mediodía...'".