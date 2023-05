Rusherking habló de su presente amoroso tras la separación de China Suárez: "Estoy solo y feliz"

A un mes y medio de ponerle fin a su noviazgo con la China Suárez, Rusherking celebró su cumpleaños rodeado de amigos y aseguró estar disfrutando de la soltería, tras un año de romance con la actriz.

Activo en las redes sociales, el cantante interactuó con sus seguidores, quienes se habían preocupado por no verlo muy sonriente en el festejo de sus 23 años, y aclaro los tantos.

"Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja, estaba re en pedo y cómo saben que no me gusta (que me canten el feliz cumpleaños), me cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los am. Estoy feliz", tuiteó Rusher.

CÓMO ESTÁ RUSHERKING TRAS LA SEPARACIÓN DE CHINA SUÁREZ

A pocos días de que China Suárez dijera en una nota con Intrusos que dejó atrás lo que tenía que dejar atrás, Rusherking afirmó estar en un buen momento personal tras la ruptura.

"¿Te estás conociendo con alguien o estás solo?", le preguntó un usuario de Instagram al cantante.

Lejos de dejar pasar la consulta íntima, el cantante la respondió: "No, estoy solo y feliz, enfocado en mi trabajo y en mis cosas".