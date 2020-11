El "ruego" de Cinthia Fernández a Ángel de Brito: "No me vuelvas a sacar, la vengo remando en dulce de leche repostero"

El viernes, Ángel de Brito les informó a sus panelistas, Yanina Latorre, Andrea Taboada, Karina Iavícoli, Mariana Brey, Cinthia Fernández y Maite Peñoñori, que el lunes se suma al equipo de LAM una mega figura.

La reacción espontánea de Cinthia, quien fue "angelita" suplente y titular, fue un ‘ruego’ a cámara, pidiéndole a De Brito que su lugar no corra peligro.

"No sé por qué, pero yo veo que una 'bomba' va a explotar, acá, al lado mío… Pero yo estoy agarrada a la silla”, dijo Fernández, creyendo que Gladys La Bomba Tucumana era la nueva panelista de LAM. Y Ángel le contestó, con picardía: "No, no es (Gladys) ¿Sabés, Cinthia, cuántas se agarraron a la silla y y hoy están…?".

Con un tono de humor "amenazante", Cinthia le respondió: "No me vuelvas a sacar porque yo la vengo remando en dulce de leche repostero, y no, por favor".

Tras lograr la risa de sus compañeros, Ángel de Brito anunció que Karina la Princesita es la nueva y explosiva incorporación de Los Ángeles de la Mañana: "El lunes estará sentada acá como panelista, porque se incorpora a LAM y va a dar mucho que hablar, es Karina la Princesita. Karina es la nueva 'angelita' y nunca estuvo en ese rol. Es una sorpresa para todos, porque no lo sabía nadie".