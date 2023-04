Romina llevó a sus hijas con Georgina Barbarossa y le ofrecieron un trabajo: “Te esperamos el lunes”

Tras quedarse con el cuarto puesto en Gran Hermano 2022, Romina Uhrig disfruta de su estatus de celebridad y se pasea por los ciclos de TV y de streaming con total naturalidad, aunque este miércoles, la exdiputada se apareció con sus hijas en A la Barbarossa.

Romina llegó al estudio junto a Mía, Nina y Feli, que ya habían estado al aire con ella en la semana de visitas de Gran Hermano, y se quedó hasta el final de la emisión, cuando Georgina Barbarossa decidió romper el clima.

“¿Extrañabas a tu mamá?”, le preguntó la conductora a Mía (12). La nena, muy parecida a la mamá en sus gestos, no dudó: “Mucho, me hacía mucha falta. Más o menos a los tres meses fue cuando más la extrañé, ya era mucho tiempo para mí”, señaló.

“Antes no nos habíamos separado ni una semana y ya sentía que era mucho”, agregó la nena, y le hizo un reproche en vivo a Romina. “Me dormía casi todas las noches mirando el programa y verla era como muy raro saber que mi mamá estaba ahí. A veces me daba un poco de bronca cuando se enojaba mucho pero bueno nadie es perfecto”, dijo.

GEORGINA BARBAROSSA LE OFRECIÓ UN TRABAJO A ROMINA URIGH EN VIVO

En medio de las risas por la ocurrencia de la nena, Romina reconoció que es “muy hincha” como madre, y que entendía a su hija, dado que ella retaba a Mía cuando discutía con sus amigas, pero luego la pequeña “la veía todos los días peleándose con Alfa”.

Además, Romina contó que todavía se está acostumbrando al ritmo de su vida diaria ya que en ocasiones se despierta creyendo que todavía está en Gran Hermano. “Ayer por ejemplo cociné, hice pollo al horno con papá y calabaza. También hice guiso de lentejas, de a poco volviendo a lo que me gusta”, dijo Uhrig.

“Sabes que, me gustaría que un día vinieras a cocinar acá”, le propuso Georgina a Romina, que no dudó en aceptar: “Ay sí me encantaría, gracias Georgi. Sí obvio que sí”, dijo. “Si, tenés que venir. Te esperamos la semana que viene para que vengas a hacer algo”, le prometió la conductora. ¿Qué dirá Ariel Rodríguez Palacios?