La romántica propuesta de casamiento de Lucas Rodríguez a Barbie Vélez en Punta Cana: mar de fondo y mucha emoción

Emoción, llanto de felicidad, besos y abrazos. Así fue la espontánea reacción de Barbie Vélez al recibir la romántica propuesta de casamiento de Lucas Rodríguez en Punta Cana, con el mar de fondo.

"¡Sí! ¡Hoy y siempre!", escribió la joven actriz en Instagram, resumiendo con una postal amorosa que contraerá matrimonio con su novio, con quien lleva casi 4 años de relación, bajo perfil.

Feliz por su hija, Nazarena Vélez fue la encargada de dejar espiar la propuesta de Lucas a Barbie, en la que se ve una alfombra roja sobre la arena, marcando el camino hasta una glorieta de madera, en la que había un corazón en el piso, hecho con pétalos de rosas rojas.

Tiempo atrás, consultada por Ciudad sobre su noviazgo con Lucas Rodríguez, Barbie Vélez decía: "Me sorprende mantener una relación tan extensa, me parecer rarísimo. Tres años y medio, ya viviendo juntos, me parece un montón. Él es muy tranquilo, los que lo conocen lo aman porque es muy bueno y la verdad es que siento que el amor me llegó en el momento en que me tenía que llegar. Era ese el momento, donde estábamos los dos mejor plantados, para poder tener una relación más seria".

¡Felicidades!