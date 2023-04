Rodrigo Tapari hizo dueto con un participante de Canta Conmigo Ahora que se declaró fan suyo: el video del emotivo momento

Como muchos de los que buscan cumplir su sueño y vivir de la música, Christian Abregu no dudó en dejar todo en la pista de Canta Conmigo Ahora para deleitar a los 100 jurados. Y si bien no alcanzó con el puntaje, el participante se llevó la sorpresa de cantar con sus uno de sus ídolos, Rodrigo Tapari.

“Yo te amo, hermano. La verdad que lo tropical, el cuarteto, la cumbia, la salsa, todo eso significan sonrisas y alegría para mí. Cantaste esta canción y la rompiste. Para mí, en lo personal, podés cantar lo que quieras”, fue el halago que recibió del cantante. A lo que Christian dejó en claro su fanatismo: “Canto muchos temas tuyos”.

Al escuchar esto, la hinchada pidió un dueto y el artista aceptó: “Cantamos lo que quieras”, atinó a decir. A lo que Abregu comenzó a entonar algunas estrofas del tema Y para que sufrir, de Tapari, en un dúo que quedará guardado en su corazón para siempre.

LA FUERTE HISTORIA DE UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA

En medio de los nervios y la adrenalina por mostrar su talento ante los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora en el día en el que debuta el programa con la conducción de Manuel Wirzt por eltrece, Fionna de Rosa abrió su corazón y compartió su historia de vida.

“Mi nombre es Fionna. Soy compositora, cantante y pianista. Vivo en Recoleta (CABA) y tengo 21 años”, se presentó la joven concursante, antes de salir al escenario para interpreta Lento, de la famosa artista Julieta Venegas.

Luego, habló de uno de sus familiares más queridos: “Mi papá me mostró la música que escucho hoy en día. Él me metió en el piano, en el canto, comedia musical. La música me acompañó toda la vida. Me acompañó en momentos muy felices y momentos muy tristes”.

Fue entonces que Fionna lució su costado más sensible ante las cámaras: “Yo soy muy pegota a mi papá y en un momento a él le diagnosticaron una especie de cáncer y fue ahí cuando me aferré cien por ciento a la música que escuchamos juntos y eso me hizo llevarlo muchísimo mejor”.

“Ahora ya está mejor, está perfecto y está acompañándome. Voy a darlo todo, dar lo mejor y aprovechar esta hermosa oportunidad y posibilidad que me da la vida”, cerró, antes de cumplir uno de sus máximos sueños.