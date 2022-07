Rodrigo de Paul reveló cómo se lleva con el papá de Tini Stoessel en medio de rumores de malestar

Pese a que prefirió mantener su noviazgo con Tini Stoessel en un bajo perfil, Rodrigo de Paul decidió romper el silencio y hablar de todas las especulaciones que despertó su nueva historia de amor tras separarse de Camila Homs, con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca.

El futbolista dio una nota exclusiva a América Noticias donde fue contundente al referirse al rumor que indicaba que había pedido hospedaje para la cantante en Qatar, donde se jugará el próximo Mundial en noviembre de este año: “Creo que hace poco salió que yo había pedido una casa para ella. La verdad es que está muy lejos de la realidad que yo haya dicho eso, no porque no lo desee porque a mí me encantaría que Tini me pueda acompañar en un evento tan importante si es que estoy convocado, pero tiene muchos shows”, comenzó diciendo De Paul.

"Ale, el papá de Tini, se está recuperando y a mí me gustaría un montón que puedan ir (a Qatar) porque tenemos una relación increíble". G-plus

Por otro lado, despejó cualquier duda sobre su vínculo con Alejandro Stoessel: “Ahora arranca con las giras y no sé cuando termina. Ale, su papá, se está recuperando y a mí me gustaría un montón que puedan ir porque tenemos una relación increíble. También con su hermano, Fran, que también está acá en Madrid y creo que él estaba intentando arreglar ir con los amigos”.

"Me encantaría que Tini me pueda acompañar en un evento tan importante (por el próximo Mundial) si es que estoy convocado, pero tiene muchos shows". G-plus

“Llegado el caso, ayudaré a buscar casa o lo que sea necesario. Hoy no tocamos ese tema. Sí sé que va mi mama y mi familia si es que está todo bien y estoy en la lista”, cerró Rodrigo, quien contestó todas las preguntas de Guillermo Andino y Belén Ludueña.