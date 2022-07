Rodrigo Lussich sorprendió al revelar por qué se separó de Juan Pablo Kildoff

Tras hablar de la decisión de Lizy Tagliani de ser madre, Rodrigo Lussich sorprendió en Socios del Espectáculo al revelar por qué se separó de Juan Pablo Kildoff, con quien estuvo casi tres años en pareja.

“Cuando he pensado en la paternidad siempre ha sido con una pareja. Ustedes saben que yo terminé una relación de tres años con Juampi hace poco, que es alguien a quien quiero enormemente”, dijo el conductor.

Fue allí cuando el periodista se sinceró: “En la relación que tenía con Juampi teníamos muchos proyectos, inclusive el casamiento que no se concretó, en fin, una serie de cosas que quedaron en el camino”.

“Les hablo con la sinceridad de siempre y lo de Lizy me toca porque me parece un paso tan fundamental, voy a cumplir 50 años y no sé si voy a poder o si seré capaz de dar ese paso”, reflexionó Lussich conmovido.

RODIRGO LUSSICH SE SINCERÓ AL HABLAR DE LA PATERNIDAD

Rodrigo Lussich se sinceró en el programa matutino de eltrece al hablar de la paternidad: “Tal vez nunca me animé a ir por más, quizás es una limitación mía”.

“Me lo empecé a plantear recientemente y siempre me cuestioné no haber sido papá de chico… hoy tendría un hijo de veinte y pido de años”, dijo al final el conductor de Socios