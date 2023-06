Rodrigo Lussich explicó por qué le negó una nota al programa de Ángel de Brito: "Me sentí violentado"

Luego de las repercusiones que despertó la actitud de Rodrigo Lussich al negarse a darle una nota a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América, el presentador de Socios del Espectáculo hizo su descargo en vivo.

“Quiero aclarar que no me pongo en ningún lugar para nada y sabemos cómo trabajamos entre colegas. También sabemos que hay maneras de encarar notas y cada uno tiene la suya, como también el derecho a dar o no una nota”, comenzó diciendo Lussich ante las cámaras.

“Me sentí un poco violentado por la manera en la que se encara desde el programa de De Brito a los entrevistados cuando se los busca. Hay una verdad revelada que dice que hay que dar una nota cuando te buscan sí o sí. Yo no coincido que haya que dar una nota de cualquier modo”, agregó.

Y continuó: “Se puede mandar un mensaje y preguntar antes, se podía arreglar. Por supuesto que tienen derecho a hacerla como quieran, pero yo también tengo derecho a no hacerla en la puerta de mi casa”.

Por último, el periodista cerró, contundente: “LAM es un programa que nos bardea un montón. Se burlan de nosotros, somos ‘los bailarines’. Hacemos las bombas y se nos cagan de risa en Twitter. Hay un ninguneo permanente. Son provocadores. Tienen su estilo. Cada uno trabaja como trabaja”.

RODRIGO LUSSICH, PICANTE AL ESCUCHAR LA CANCIÓN DE CHINA SUÁREZ CON EL POLACO

A poco de que se lanzara Ya no quiero verte, el flamante tema de Eugenia “la China” Suárez con El Polaco, Rodrigo Lussich analizó el talento musical de la pareja de Rusherking en Socios del Espectáculo y fue implacable con su veredicto al aire.

“Aquí, El Polaco presenta a la China y ella canta. Ella, o quien quiera que sea, es la que canta”, lanzó el conductor del ciclo de eltrece, sin filtro, tras presentar las imágenes del videoclip que hicieron los protagonistas de esta historia.

“La China Suárez llora en una parte del video. Canta lindo y es rítmica, pero no estoy seguro de que sea ella la que canta”, cerró Lussich, sin tapujos para hablar de la manera de entonar este hit que tiene Eugenia.