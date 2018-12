La denuncia penal de Thelma Fardín contra Juan Darthés por violación desató un huracán en los medios y en las redes. Y muchas voces dieron su opinión al respecto, incluso integrantes de Patito Feo, la tira durante la cual se produjo que la actriz (en ese entonces de 16 años) denunció ante la justicia de Nicaragua. En las últimas horas, quien se expresó en Twitter fue Rodolfo Stoessel, tío de Tini Stoessel, hermano del productor Alejandro Stoessel e integrante del equipo de producción de Patito Feo, que participa de las giras que el elenco hacía por el Interior de la Argentina y otros países.

“Creo que lo que todos buscamos es la verdad, las pruebas y la justicia. No a las condenas mediáticas, no a los medios que mienten y a los periodistas que se escudan en la Libertad de Prensa para mentir. Los derechos no son sólo para la prensa”, lanzó Stoessel, en el mismo día en que Brenda Asnicar, en una entrevista con la revista Para Ti, dio detalles del clima que se vivía en la tira: “Lo terrible es que en Patito Feo no fue una situación, sino un montón de actitudes constantes por parte de muchas personas. (...) Si bien todos recordamos el programa con muchísimo cariño, hoy a lo lejos vemos todo muy diferente. Cuando sos niño, los productores saben que uno quiere un papel y se dan muchas situaciones de abuso de poder”.

El productor, que había tratado de “mentirosa” a Griselda Siciliani cuando la actriz bancó a Calu Rivero en su acusación pública contra Darthés, y que fue señalado por el actor Nico Torca, quien contó que cuando tenía 14 años, en un avión yendo con Patito Feo para Ecuador, "Rodolfo me dio una cachetada", apuntó contra la cobertura que le dan los medios al caso: le dio retweet a noticias como las declaraciones de Fernando Burlando diciendo que le cree a Darthés, o a la desmentida de la separación de su mujer. “Para todos los medios que dijeron que Burlando había dejado de defenderlo porque no creía en él... hay que dejar de malinformar. Así cualquiera es periodista. La diferencia vendrá cuando tengan que hacerse cargo ustedes y los medios que representan, de aquellas cosas que han publicado, apelando al linchamiento mediático y a la difamación sin pruebas ni condena judicial”, lanzó.

"Banco la Verdad y la Justicia y el derecho de cualquier persona a ser considerado inocente hasta que se pruebe lo contrario”, aclaró luego, al ser señalado por algunos medios como que "salió a bancar a Juan Darthés". Y se cruzó con algunos twitteros. “Usted no se olvide de que yo no vendo mi dignidad y que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que creo en la Verdad y la Justicia, no en linchamientos mediáticos”.