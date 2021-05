El "robo" de Alex Caniggia a Claudia Fontán en MasterChef Celebrity: "¡Arrivederci, Gundi!"

El último desafío de MasterChef Celebrity consistió en que los participantes se “roben” productos unos a otros que tenían previamente elegidos por los jurados. A Alex Caniggia le tocó sustraerle alimentos de su canasto a Claudia Fontán y como nadie disfrutó del momento.

Primero le tocó a Gunda su turno y después fue el turno del mediático… ¡quien arrasó con todo! Entre risas, y mientras los jurados lo incentivaban, el mellizo de Charlotte le dejó poquísimos alimentos para hacer un plato. “Arrivederci, Gundi”, lanzó, con una carcajada.

“Yo no tengo nada. ¿Sabés lo que es no tener nada? ¡Me desplumó!”, dijo la actriz al ver lo poco que tenía para hacer un plato gourmet y Alex, por su parte señalaba que ella con él había hecho un “juego tibia” porque no se abusó de su poder.

Más sobre este tema Alex Caniggia y una fuerte versión de su vuelta a MasterChef Celebrity tras ser descalificado

Sin embargo, a la hora de la verdad el plato de la Gunda se impuso y, a diferencia del de Alex Caniggia, terminó imponiéndose consiguiendo que la actriz se salve de ir al domingo de eliminación. ¡Mirá el “robo masivo” de Alex Caniggia a Claudia Fontán en MasterChef Celebrity.