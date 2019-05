A principios de mayo, Nicole Neumann (38) debutó en Nosotros a la mañana, tras su escandalosa salida de Cortá por Lozano. Y, en pleno debate sobre su nueva labor en el ciclo de eltrece, Jorge Rial (57) lanzó una durísima crítica a la modelo.

“Sus compañeras de aire dicen ‘mirá qué linda que está maquillada, pero qué silenciosa es’”, contó Adrián Pallares. Y el conductor de Intrusos fue terminante: “¡¿Bueno, qué quieren?! ¡Todo, ustedes! ¡Y vos la querías traer acá!”, lo chicaneó a su panelista.

A.P: -¡No digas eso! Yo te pregunté ‘Nicole se queda sin el programa de Lozano, ¿te gusta para el programa?’.

J.R.: -¿Y qué te dije?

A.P: -’A mí, no’.

J.R.: -Bien, perfecto, ya está, no hay otra cosa. Yo soy sincero, todo bien con ella, pero no. La podés contratar en función de sus temas, pero cuando no tiene temas, ¿qué hacés? La tenés maquillada… ¡no, dejate de joder!

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail.

¡Click Aquí!

​

​​