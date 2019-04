El periodista justificó por qué no le dio derecho a réplica a Verónica Monti , luego de que el abogado de su exmarido contara intimidades.

El terrible accidente de Sergio Denis, al caer en una fosa mientras se presentaba en un teatro en Tucumán y por lo cual pelea por su vida hace un mes y medio, llevó a su entonces pareja, Verónica Monti, a contar intimidades de la relación en TV.

En sus numerosas y escandalosas declaraciones, no sólo se refirió a su vínculo con el cantante, sino que quedó expuesto su conflictivo pasado con su exmarido, Lucas, con quien tuvo dos hijos.

Invitado a Intrusos, el abogado del exmarido de Monti, Jorge de la Cruz, dio detalles de la tóxica relación sentimental. "Ella es cruel y egoísta", "mi cliente sufrió violencia de género el año pasado" y "mi cliente quiere tener una relación sana con ella (por sus hijos)", fueron algunas de las declaraciones del letrado, que llevaron a Verónica a contactarse con la producción del programa de Jorge Rial, pidiendo su derecho a réplica.

"No podemos sacar al aire a alguien gritando de esa manera... Le quise evitar el bochorno personal de hablar con la prensa de espectáculo, que somos de la peor calaña". G-plus

Sin embargo, y teniendo presente que en notas pasadas Verónica habló despectivamente de la prensa y de los programas de espectáculos, el conductor se negó a que salga al aire. Y justificó con ironía y contundencia el motivo.

"Quiero explicar algo, Verónica llamó. No es que no le quiera dar derecho a réplica, ni nada. Pero esto lo hago por dos razones. Primero que cuando llamó yo escuchaba los gritos desde acá. No podemos sacar al aire a alguien gritando ni insultado de esa manera. Con cualquiera lo haría. Le quise evitar el bochorno personal de hablar con la prensa de espectáculos, que somos de la peor calaña y, sobre todo, que somos mierda pura", dijo Rial, mirando a cámara, jugando con la ironía.

Cerrando la idea, agregó: "Entonces, lo primero que le digo es que es un tema delicado, con chicos de por medio. Se tiene que presentar en la Justicia y si quiere ir a la televisión, todos los programas que elija son mejor que este. Por suerte hay muchos, el de Guido Kaczka y Quién quiere ser millonario".

