Rial a Caniggia, tras la pelea con su hijo: "Hay que meter la cabeza en el freezer y saber que son momentos"

Desatado el escándalo por la mediática separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, y a pocas semanas de que el exfutbolista blanqueara su romance con Sofía Bonelli, la relación de la expareja también entró en crisis con algunos de sus hijos.

Alexander tomó partido por su madre y fue a un programa italiano a revelar intimidades que afectaron la hombría de Claudio Paul. Además de publicar en Twitter fuertes mensajes en contra de su padre. En ese contexto, el exfutbolista le contestó por WhatsApp: "¿Sabés qué? Cambiate el apellido, entonces. Hacelo ya. ¡Podés hacerlo!". Y su hijo publicó el chat en su red social.

"Cuando un padre o una madre se pelea con los hijos se dicen barbaridades. Hay que meter la cabeza en el freezer y saber que son circunstancias del momento. Pero es muy difícil". G-plus

Abordando el tema en Intrusos y con la experiencia de haber tenido duras contiendas con su hija Morena, Jorge Rial analizó el conflicto y dio su personal consejo.

"Cuando un padre o una madre se pelea con los hijos se dicen barbaridades. Hay que meter la cabeza en el freezer y saber que son circunstancias del momento. Pero es muy difícil… Lo sensato es que los dos se sienten a hablar. No publicar el chat. Es muy doloroso", comenzó diciendo el conductor.

Luego, amplió: "Los chicos están enojados por la elección de su pareja, porque sale con Sofía. Eso es un problema de él, si se equivoca, se equivoca él y lo va a pagar él".

Más sobre este tema Alexander Caniggia publicó un chat privado con una durísima exigencia de su padre: "¡Cambiate el apellido ya!"

Cerrando su personal postura, Rial señaló: "Una pelea entre padre e hijo es violenta. Por lo que acabo de ver, la debe estar pasando para el orto de verdad, Claudio. Yo no lo conozco, no sé cómo es, no hablé en mi vida con él, pero no la deben estar pasando bien. Me parece que tienen que hablar. Tomar un café, lo que dijo el pibe".