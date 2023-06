Revelaron la verdad detrás del video viral de Morena Rial trabajando en una verdulería

Laila, la encargada de las redes sociales de la verduleria en la que Morena Rial apareció trabajando, habló con Todo Noticias y contó la verdad detrás del video viral.

“El domingo, durante el almuerzo familiar del Día del Padre estábamos viendo la tele y comentábamos lo que había pasado con More Rial”, comenzó contando.

Luego, continuó: “Ahí surgió la idea de convocarla para que nos haga la publicidad. Cuando vino al negocio le contamos mejor lo que queríamos”.

“Porque entendemos que es un tema medio sensible, pero ella se copó enseguida y estuvo buenísimo. Ella se mata de risa”, agregó la community manager.

Al final, Laila destacó: “Incluso los tickets de las frutas que se ven en el video los generó ella sola, no le tuvimos que explicar nada”.

Cabe recordad que en medio del escándalo con Jorge Rial, Morena expresó: “Yo no voy a ir a trabajar a un supermercado, él no me no me crio para eso para eso”.

LA ENCARGADA DE LAS REDES DE LA VERDULERIA HABLÓ DE LA REPERCUSIÓN DEL VIDEO DE MORENA RIAL

“No esperábamos esta reacción tenemos las redes sociales estalladas de notificaciones desde ayer a la tarde. Es tremendo”, dijo Laila a TN.