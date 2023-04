Revelaron una pelea de Fátima Flórez con su exmarido: "Salían 400 dólares y él le dijo ‘ni se te ocurra’"

La separación de Fátima Florez de quien fue su pareja y representante durante 22 años, Norberto Marcos, desató lo que parece ser un escandaloso divorcio. En medio de acusaciones de terceros en discordia y conflictos económicos, Laura Ubfal contó en Intrusos una de las peleas que tuvo la pareja.

“Durante 22 años Fátima fue ‘Norbertodependiente’ y me parece que hubo ahí alguien que la modeló con todo el talento que ella tiene la llevó”, contó, en el ciclo de América.

“Él siempre la tenía tomada de la mano y es una presencia muy fuerte en una vida”, señaló.

"Con todo el dinero que justamente ganó con su trabajo ella se quiso comprar zapatillas de 400 dólares, que se las merecía, y él le dijo ‘ni se te ocurra’". G-plus

LA PELEA DE FÁTIMA FLOREZ Y SU EXMARIDO POR UNAS ZAPATILLAS DE 400 DÓLARES

La periodista se refirió a una de las tantas peleas que tuvo la pareja por un calzado que quería la capocómica.

“Viste que siempre se habló del look de Fátima y de que no tenía un estilista. Cuando vos guiás una carrera le das al otro lo mejor y a lo mejor el otro se merece cosas que vos no le das”, cuestionó la panelista el rol que tenía la expareja de la humorista.