Revelan el motivo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Ella no da puntada sin hilo"

Luli Fernández reveló en Socios del Espectáculo el motivo de la profunda crisis que estarían viviendo Wanda Nara y Mauro Icardi, la misma que llevaría a una separación definitiva.

“La que no da puntadas sin hilos para mí es Wanda, cuando ella se separa de Maxi, lo hace porque también se enamoró de Mauro”, comentó Mariana Brey en el programa matutino de eltrece.

Luego, la panelista continuó e hizo referencia al Wanda Gate: “Ella ha vivido no solo una infidelidad, que sería lo menos importante, sino la forma en que se dio la infidelidad, la deslealtad total y además la cosa pública”.

“Yo creo que eso ella no le perdonó nunca”, expresó entonces Luli y agregó: “A mí lo que me cuentan es que ella no querría separarse otra vez mal del papá de sus hijos, como sucedió con Maxi López”.

Más sobre este tema Escandalosa versión sobre Wanda Nara y L-Gante: "Están compartiendo una relación de amistad profunda"

ASEGURAN QUE WANDA NARA Y MAURO ICARDI USAN LAS REDES SOCIALES DE PANTALLA PARA ESCONDER SU CRISIS

Luli Fernández aseguró en Socios del Espectáculo que Wanda Nara y Mauro Icardi usan las redes sociales de pantalla para esconder la crisis verdadera de pareja que estarían viviendo.

“Ellos en redes muestran una cosa, pero hay una situación que es compleja de resolver porque son muchos años de relación, es una familia construida”, expresó la panelista.