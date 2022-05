Revelan la fuertísima frase que Martín Redrado habría dicho sobre Luciana Salazar

Martín Redrado (60) habría lanzado una fuerte reflexión sobre Luciana Salazar (41) y Mariana Brey la contó luego de que se renovara el escándalo entre ellos a cuatro años de la separación.

"Una frase que habría deslizado Redrado en una conversación privada con un grupo de gente es 'me parece que Luciana no tiene otra forma de seguir vigente'", informó la panelista de Socios del Espectáculo.

"Y otra frase que es un poco más fuerte: 'No encontró reemplazante'", completó Mariana Brey respecto de la reflexión que habría expresado el economista, que está en pareja con Lulú Sanguinetti, sobre la mediática que no volvió a oficializar pareja.

Más sobre este tema La pregunta sin filtros de Estefi Berardi a Luciana Salazar: "¿Tu economía depende de Martín Redrado?"

Indignada, Paula Varela criticó a Martín Redrado por sus presuntos despectivos dichos contra Luciana Salazar: "¡Qué ego decir una frase así! ¡Qué machirulismo! ¡Qué pobre!".

Más sobre este tema Mariana Brey criticó fuerte a Luciana Salazar tras filtrarse audios de su charla con Redrado: "Me suena guionado"

LA SUPUESTA ESTRATEGIA JUDICIAL DE LUCIANA SALAZAR CONTRA MARTIN REDRADO

Por otra parte, Mariana Brey contó también otros detalles de la batalla mediática y judicial entre Martín Redrado y Luciana Salazar.

Más sobre este tema Las fotos de la salida romántica de Martín Redrado con Lulú Sanguinetti en medio del escándalo con Luciana Salazar

"Ellos nunca convivieron. Entonces, al no haber convivido hay ciertas figuras jurídicas que no se pueden aplicar, no rigen. Además, los plazos están recontra terminados", arrancó la periodista.

Ante el desconcierto de Paula Varela, Mariana Brey manifestó las supuestas intenciones de Luciana Salazar y sus abogados contra Martín Redrado respecto de Matilda (4): "Lo que me explicaban es que 'quieren meter la figura de padre afín'".