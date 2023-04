Revelan detalles sobre el romance de Camila Homs con José El Principito Sosa: "Viven en el mismo edificio"

A días de que vieran a Camila Homs, la expareja de Rodrigo de Paul, besándose en un boliche con José "El principito" Sosa, se conocieron más detalles sobre este affaire.

A Juan Etchegoten, conductor de Mitre Live, le preguntaron si es verdad el romance entre la modelo y el futbolista de Estudiantes de la Plata, con quien se la vio muy acaramelada en la noche porteña.

"Sí, es cierto, viven en el mismo edificio". G-plus

Además de remarcar que sí, están saliendo, el periodista dio un llamativo dato sobre los inicios de esta relación. "Sí, es cierto, viven en el mismo edificio", sentenció, asegurando que son vecinos.

¿A HORACIO HOMS LE GUSTA "EL PRINCIPITO" PARA SU HIJA?

Antes de cerrar, Horacio opinó contundente sobre José "El Principito" Sosa.

"Lo conozco como jugador pero no sé, en mi vida hablé con él y jamás me hubiese imaginado que esté con Camila, con ella no hablé, a la que le tiene que gustar es a ella no a mí", cerró, con firmeza.