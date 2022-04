La revelación de Soledad Aquino sobre el comienzo de la relación de Marcelo Tinelli y Paula Robles: "No la dejaba entrar a mi casa"

En 2009, el matrimonio de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino llegó a su final. Unidos de por vida por el fruto de su amor, Micaela y Candelaria Tinelli, la exmujer del conductor de ShowMatch fue muy sincera al hablar de lo que sintió cuando él comenzó a salir con Paula Robles.

"¿El comienzo de su relación con Paula Robes fue un cimbronazo?", le preguntó la conductora Andrea Chiarello a Soledad.

Con total honestidad, Aquino contestó: "Sí, no puedo mentir, porque fue muy inmediato. No la dejaba entrar a casa en el cumpleaños de las chicas. Fui una guacha".

"Marcelo, un día, me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo. La veía más que a mí", agregó Soledad, en referencia a que Tinelli conoció a Paula trabajando.

En ese punto de la conversación, Aquino señaló: "Yo a ella la veía todo el día, charlábamos, le convidaba cigarrillos. A mí me cayó mal. No te voy a mentir".

SOLEDAD AQUINO HABLÓ DE LA SEPARACIÓN DE MARCELO TINELLI

"La separación fue difícil, fue un horror. Lloraba todo el día. Iba a terapia todos los días. Fue groso separarse porque nunca lo pensé", le dijo Soledad a la entrevistadora.

"Y estaba enojada porque me ponían 'la exmujer'. Yo decía 'pucha, soy soledad Aquino'", agregó.