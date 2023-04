El reto en vivo de Karina Iavícoli a Tucu López tras confirmarse su separación de Sabrina Rojas: "Estuviste mal"

Luego de que Tucu López rompiera el silencio a poco de conocerse que se separó de Sabrina Rojas, en medio de rumores de infidelidad, Karina Iavícoli mantuvo un picante ida y vuelta con el conductor y lo retó en vivo al escuchar sus palabras.

Después de escuchar que Tucu estuvo en un boliche en Villa Carlos Paz hablando con un grupo de gente, entre ellos con Damaris Cané –la señalada como tercera en discordia- la panelista del ciclo de América vio con malos ojos que él no le contara de esta salida a su pareja: “Ahí estuviste mal”, lanzó, sin filtro, en vivo, en Intrusos.

“Tucu, te lo digo con respeto. Recién dijiste que Sabrina es una mujer sin fisuras, sonó como que vos sí podías tener algunas, más allá de que todos las tenemos. Y pienso, con todo el cariño que le tengo a Luciano Castro que, con todo lo que ella vivió, hay que ser ultra prolijo porque la pasó muy mal”, agregó.

Más sobre este tema La angustia del Tucu López por la separación de Sabrina Rojas: "Me dio lo mejor que tuve en mi vida"

Por último, tras escucharla atentamente, Tucu cerró: “Estoy cien por ciento de acuerdo en lo que decís. No está bueno. Después de lo que ella pasó a nivel mediático… y tampoco me quiero meter ahí porque no me corresponde. Yo estoy completamente enamorado de ella”.

Más sobre este tema Sabrina Rojas desmintió en vivo a Tucu López luego de que él negara la infidelidad: "Me separé el lunes a la mañana"

SABRINA ROJAS CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN DE TUCU LÓPEZ

Lo que en un principio se creyó que era una crisis entre Sabrina Rojas y Tucu López se confirmó que en realidad era una separación, confirmada por la propia actriz.

"Estoy separada", afirmó la exesposa de Luciano Castro en declaraciones a Nancy Duré, quien ya hacía casi dos meses no publicaba fotos junto al locutor.

El romance de Sabrina con el Tucu había comenzado en agosto de 2021, cuando Rojas fue a verlo actuar a López a Sex y luego salieron a tomar algo junto a un grupo de amigos.

Sabrina Rojas, contundente al hablar de su noviazgo con Tucu López: "Estoy separada". G-plus

La ruptura se blanqueó un mes después de que Tucu López posteara en Stories una foto en la casa de Jimena Barón, su pareja anterior a Sabrina Rojas, y que en su momento aseguró que era un recuerdo que se publicó sin querer.