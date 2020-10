La respuesta de Pamela David cuando le preguntaron si conoce a alguien que no la quiere: "Había cierta rivalidad con Silvina Luna"

Una vez más, Andy Kusnetzoff dio lugar a sus invitados de PH, podemos hablar abran sus corazones y compartan con sus compañeros y el resto del público situaciones de su vida personal y anécdotas que quedaron marcadas a fuego en su memoria. Y en el caso de Pamela David, la conductora reconoció que hubo “cierta rivalidad” con Silvina Luna.

“Pasen al punto de encuentro los que saben que hay gente que no los quiere”, fue la consigna del conductor. A lo que Pamela respondió: “Me imagino que muchísima gente. No sé si es que estoy grande o que después de tener a mis hijos estos temas son tan inferiores, pero se me borra de la memoria y me olvido de las cosas”, comenzó diciendo.

Luego, remarcó: “Vos me nombras a Silvina Luna. Pero fijate que cuando fuimos compañeras nosotras nunca tuvimos algo puntual y personal. Nunca, si no te lo cuento ya, acá, y la invito a Silvina a que lo cuente”.

“Una había salido de Gran Hermano y otra de El Bar. Con Silvina Luna hicimos el mismo año La peluquería; era como que había cierta rivalidad de los demás, y que de alguna manera, nosotras nos subimos como jóvenes que éramos”. G-plus

“Pero como una había salido de Gran Hermano y otra de El Bar, hicimos el mismo año La peluquería; era como que había cierta rivalidad de los demás, y que de alguna manera, nosotras nos subimos como jóvenes que éramos”, añadió.

“¿Se volvieron a ver?”, intervino Andy. Y la entrevistada contestó: “Creo que en Incorrectas cuando estaba ella en el canal, pero podemos coincidir”. “Las voy a invitar a PH a las dos”, cerró el presentador, entre risas.