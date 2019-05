La respuesta de Karina tras las llamativas disculpas de Tartu, a quien acusó de hacerle bullying: "¿Qué podés esperar de…?"

Días atrás, la Princesita Karina decidió hacer público su enojo con Tartu, luego de escucharlo hablar del bullying en su ciclo Chismoses, y le dedicó un fuerte descargo vía Twitter, recordando las mordaces críticas que le había dedicado el periodista en el pasado.

“Señor Tartu, usted es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa, le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo. Me trataba de gorda, de grasa, de puta, de ignorante, se reía, se burlaba, y lo más triste, se creía que él daba gracia, cuando lo que daba era pena”, escribió Karina.

Los Ángeles de la Mañana fue en busca de la palabra de Tartu, quien se disculpó con la cantante: “Estoy tratando de ubicar su celular para hablar con ella y aclarar los tantos. Es legítimo lo que ella siente, así que aprovecho para pedirle disculpas si ella realmente se sintió ofendida. Lamento la situación si la hizo sentir incómoda”.

Tartu: "A veces, como toda la vida jugué al tenis al fleje, se me va afuera. Y por ahí con ella se me fue afuera. ¿Qué le decimos? Sorry cancha uno, mala mía" G-plus

“Yo no defiendo todo lo que hago. No es que uno se arrepiente, pero uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hace. Karina dice que hace seis años dije algo que la hizo sentir mal. Sorry Karina si hace seis años dije algo que te hice sentir mal”, agregó el periodista.

Llamativamente, Tartu comparó sus disculpas con el tenis: “Obviamente yo tengo un sentido del humor bastante cáustico, que va al fleje. A veces, como toda la vida jugué al tenis al fleje, se me va afuera. Y por ahí con ella se me fue afuera. ¿Qué le decimos? Sorry cancha uno, mala mía”.

Karina: "¿Qué le podés pedir a alguien que hiere de esa manera? No le podés pedir que se arrepienta de corazón. No sé si son sinceras sus disculpas y no me importa, pero está bueno verlo pedirlas públicamente". G-plus

Después de contar que googleó la palabra cáustico, que significa “tiene ironía aguda y malintencionada”, Karina le respondió en vivo a Tartu desde un móvil: “Por ahí significaba algo menor y no. Puede ser que esté bien definido. Me pone contenta, está bueno”.

Cuando Yanina Latorre le comentó que para ella el pedido de disculpas “fue irónico y te trató de grasa diciéndote sorry”, Karina dijo: “Igualmente noté un par de cositas, como cuando dice ‘si a ella le molestó’. No, estuviste mal. ¿Pero qué le podés pedir a alguien que hiere de esa manera? No le podés pedir que se arrepienta de corazón. No sé si son sinceras sus disculpas y no me importa, pero está bueno verlo pedirlas públicamente”.