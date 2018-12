A 8 años de la muerte de su hija Romina Yan, y luego de rendirle un sentido homenaje en el Gran Rex, Cris Morena visitó Morfi, todos a la mesa para presentar Vive Ro, el disco que acaba de lanzar, con las canciones que se pusieron en escena en el teatro, junto a los artistas invitados.

Sin embargo, los recuerdos de su hija y la profundidad de la charla hicieron que la productora infantil abriera su corazón y revele algunos momentos especiales que vivió con Romina, un mes antes de su muerte.

Mujer de gran espiritualidad, Cris aseguró que parte del material que escribió para la actriz, vislumbraba la anticipada e impensada despedida de Romina de este mundo.

"Todo ese año, escribí cosas de muerte. Y fue uno de mis mejores años laborales... Pero la sensación (que tenía) no era con Romina y con Tomás, era una sensación de que me estaba muriendo y no entendía por qué". G-plus

"A Romina le hice un tema para su casamiento y dice cosas que pasaron diez años después. 'Romina, almita elegida; Romina para dar la vida; Romina, tu luz es la mía…'. Eso fue diez años antes. Era porque Romina se iba del programa y todo eso tenía que ver con ‘Romina, nuestro ángel no nos dejes'. Pero en realidad, ¿viste que una madre tiene algo adentro? Las madres me sabrán entender, que el alma sabe antes, porque el alma lo arregló en otro lado. Y la madre, madre, sabe... Todo ese año fue de terror", le dijo Cris a Damián de Santo, quien fuera colega y amigo personal de su hija.

Conmovido con sus palabras, el actor le preguntó: "¿Vos sentiste con antelación al fallecimiento de Romi algo extraño?". Y la productora no solo asintió, sino que hizo una profunda confesión: "Todo el año, escribía cosas de muerte. Y fue uno de mis mejores años laborales... Pero la sensación (que tenía) no era con Romina y con Tomás (Yankelevich), era una sensación de que me estaba muriendo y no entendía por qué", comenzó diciendo Cris, anticipando su fuerte declaración.

"Voy a contar algo que creo que no conté. Mis hijos me hicieron una reunión en la psicóloga de Ro, un mes antes de que pasara lo de Ro. Yo estaba en pleno teatro y fue antes de que falleciera Macana, que era nuestro musicalizador. 25 años trabajé con él. Estábamos en pleno teatro y se murió de golpe. Yo casi me muero. Dije 'es esto'. Pero después dije 'esto no es lo peor que iba a pasar'. Macana murió un mes antes que Romina, así, también, de golpe", reveló la productora, movilizada con su recuerdo.

Luego le sumó otro capítulo a su relato: "Y en la reunión la psicóloga, Romina estaba muy tirada para atrás, muy enojada. '¿Vos te querés matar, mamá? Porque estás trabajando como una bestia. ¿No te das cuenta?’, me decía. Y yo la miraba y le respondía que ‘no’. Pero ella me decía 'si vos te querés matar, tomá la decisión, si te vas a matar'. Mirá el tema, lo que fue un mes antes...". ¡Impactante!