El reproche de Mirtha Legrand a Juan Minujín por mostrar un pañuelo verde: "Me hubiera gustado que me avisara"

El debate por la ley de legalización del aborto se instaló en la opinión pública y Mirtha Legrand fue una de las figuras que se mostró en contra. La semana pasada en sus almuerzos, Juan Minujín pidió lucir su ropa ante las cámaras del programa y terminó mostrando un pañuelo verde, símbolo de quienes están a favor, que le había regalado su hija. Una semana después, la conductora hizo un descargo sobre su incomodidad.

“Yo respeto mucho a los que no opinan como yo”, empezó diciendo la animadora, después de hablar con Verónica Llinás sobre el proyecto de legalización del aborto que volverá a ser presentado en el Congreso este 28 de mayo. “El otro día vino Juan Minujín y como las mujeres estaban mostrando la ropa, quiso mostrar la suya. Me extrañó. Y de pronto sacó un pañuelo verde que le había regalado su hija. Con todo orgullo lo hacía. Me hubiera gustado que me lo anunciara, no que me sorprendiera en el aire”, aseguró la conductora, dejando sin palabras a sus invitados.

"Me hubiera gustado que me lo anunciara, no que me sorprendiera en el aire. Igual se lo acepté muy bien, no le hice ningún reparo, pero interiormente dije ‘me hubiera gustado que me avise’ y por supuesto que le iba a decir que sí. Me tomó de sorpresa". G-plus

“Igual se lo acepté muy bien, no le hice ningún reparo, pero interiormente dije ‘me hubiera gustado que me avise’ y por supuesto que le iba a decir que sí. Me tomó de sorpresa”, aseguró Mirtha, buscando no entrar en polémica. “No es nada en contra de Juan Minujín, son situaciones que se crean”, finalizó la conductora, que está alineada con los grupos autodenominados “Por las dos vidas”.