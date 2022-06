El reproche de Locho Loccisano a Alex Caniggia y Lissa Vera al sellar su alianza: "Me hicieron parirla"

Tras varias semanas de hacerle la vida imposible a Locho Loccisano junto a “La familia” de Chanchi Estévez, Alex Caniggia y Lissa Vera terminaron formando una alianza por conveniencia con el notero.

Unidos a instancias del Turco García, que convenció a Alex y a Lissa de no humillar a Locho, el trío mantuvo un picante diálogo en el que planearon cuál será su estrategia de ahora en más para enfrentarse a Estévez, Sabrina Carballo, Martín Salwe y Emily Lucius.

Sin embargo, la eliminación del exfutbolista a manos de Imanol les complicó el panorama, por lo que ahora, en franca desventaja numérica, estrecharon lazos, aunque Locho no dejó de recordarles lo mal que se la hicieron pasar.

LOCHO LOCCISANO NO DEJÓ PASAR LA OPORTUNIDAD DE RECORDARLES A LISSA VERA Y ALEX CANIGGIA LO MAL QUE LA PASÓ A CAUSA DE ELLOS

Todo comenzó mientras Alex le contaba a Locho y a Lissa que Imanol le pidió a Chanchi Estévez que nominen a Alex (lesionado en ese entonces) para poder enfrentarlo en “el desafío de la H” con mejores posibilidades, algo que finalmente no ocurrió.

“Si pierde el Turco, van a venir a buscarnos”, dijo Alex, a lo que Locho respondió “y ahí estamos al horno”. “Me hicieron parirla ustedes dos, ¿eh? No me río, me hicieron parirla hijos de p…”, les reprochó Loccisano a sus dos flamantes aliados.

“Bueno, nos equivocamos”, reconoció Lissa. “En nuestro clan, somos grandes competidores: Lissa es una asesina serial, una bestia humana. Locho es el que más H ganó y yo que soy un vikingo, un fuera de serie, un pura sangre”, cerró Alex en un corte de edición.