El reclamo sin filtro de Ángel de Brito a Yanina Latorre en vivo: "¿Me pareció o estabas hablando de mí?"

Mientras Ángel de Brito se recupera en Miami, luego de ser diagnosticado con Covid-19, Yanina Latorre ocupa su lugar en la conducción aunque él por videollamada sigue muy presente en el ciclo. Luego de volver de una nota, el conductor confrontó a su panelista.

“¿Me pareció o estaban hablando de mí? Vos, Yanina sobre todo?”, lanzó el animador, a quemarropa. “No, al contrario. Te defendí a muerte”, aseguró rápidamente ella. “Yo ya estaba escuchando”, siguió él. “No, no, no. Primero, que sabía que nos estabas escuchando y que no soy kamikaze”, se excusó.

“Te escuché, lo que no entendí es si era de buena o de mala manera”, cruzó Ángel a Yanina, luego de una nota con Débora Plager sobre su debut en La Academia de ShowMatch. “No, era de buena manera. Como que no entendía, por ejemplo, con mi hija, Lola, cómo si la querés tanto, por un lado la matás por algo y por otro, vas a casa y la amás como si fueras un tío postizo. Me parece inteligente entenderlo porque Débora está preocupada porque no vas a estar vos la semana que viene y dice ‘Ángel me quiere’”, explicó la panelista.

“Si espera mi amistad, está perdida Débora Plager. Hay un montón de gente que me cae bien, pero ahí es jurado y participante. Una vez que termina el programa vuelve a la relación habitual”, sentenció Ángel de Brito dejando en claro la seriedad con la que toma su trabajo. ¡Y todo aclarado con Yanina Latorre!