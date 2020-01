¿Real o fake? La verdad sobre el video viral del conductor demorado por alcoholemia en Año Nuevo

Para la Navidad y el Año Nuevo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó los controles de alcoholemia en distintos puntos. El 1° de enero, se viralizó en las redes sociales y WhatsApp un video de Crónica TV con un hombre demorado tras dar positivo en el test.

“No sé, la verdad que ni idea cuánto me dio, 150… me dio mal aparentemente. Estoy tan perdido que no me acuerdo qué tomé. Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos. Todo esto hace dos noches. Anoche, me la re pegué, tomé cocaína, tomé drogas, tomé un montón de cosas y llegué a este nivel”, dijo el conductor.

"Le hicimos el test de alcoholemia y le dio 1,4, que es mucha graduación. El auto fue secuestrado al igual que su licencia de conducir". G-plus

“Ahí tengo drogas, pan, un champagne, dos vinos para toda la noche. No me parece nada… pero no pasa nada. Todos los autos que choqué desde San Telmo acá, noté que me decían ‘flaco, me chocaste’. Me siento muy cansado, muy drogado…”, completó al mostrar una bolsa con bebidas.

En Nosotros a la Mañana mostraron el video y reflexionaron sobre las imágenes. “¿Qué onda, che? Yo tengo la sensación de que el pibe hablaba en serio. Eso es lo más triste”, comentó Sandra Borghi. “Es irónico”, opinó Andrea Campbell. “Quiero creer que le estaba tomando el pelo al cronista. Solo puedo creer eso”, acotó Agustina Kämpfer.

"El test de drogas también se lo hicimos y la realidad es que dio negativo. El test evalúa sustancias distintas, es muy completo. El auto tampoco tenía marcas de choques, era una fábula del hombre". G-plus

Minutos más tarde, el ciclo de eltrece se comunicó con el director general de Agentes de tránsito, Leandro Ricciardi, quien echó luz sobre la situación. “No es nada gracioso para nosotros. Le hicimos el test de alcoholemia y le dio 1,4, que es mucha graduación”, comenzó el funcionario porteño (el límite permitido es 0,5).

“El auto fue secuestrado al igual que su licencia de conducir. El test de drogas también se lo hicimos y la realidad es que dio negativo. El test evalúa sustancias distintas, es muy completo y dio negativo. Hacía chistes sobre su situación, pero el control de drogas dio negativo. El auto tampoco tenía marcas de choques, era una fábula del hombre, subestimaba el control y a los funcionarios”, completó.