La reacción de Rusherking ante los rumores de que su nuevo tema estaría dedicado a la China Suárez: "Esa canción la tengo guardada hace un año ya"

Luego de que Eugenia “la China” Suárez y Rusherking dieran a conocer que le pusieron punto final a su noviazgo, el cantante lanzó su nuevo tema llamado Intensidad, y –a juzgar por la letra- muchos especularon con que fue inspirada en su ex.

Sin embargo, alertado por estos rumores, el músico decidió recurrir a las redes para hablar de su nueva canción: “Qué manija de sacar Intensidad”, comenzó diciendo en Twitter, posteo que también subió a Instagram Stories.

“La tengo guardada hace un año ya la pu… madre”, agregó, dejando en claro que la letra ya fue escrita tal vez antes de que conociera a la China o cuando apenas comenzaba su historia de amor que dio sus primos pasos en mayo de 2022.

REVELAN DETALLES DE LA FUERTE PELEA ENTRE LA CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING QUE HABRÍA PUNTO FINAL AL NOVIAZGO

En medio de la incertidumbre por conocer los motivos que llevaron a Eugenia “la China” Suárez y Rusherking a ponerle punto final a su historia de amor de casi un año, Guido Zaffora reveló en Intrusos detalles sobre la pelea entre los jóvenes que habría precipitado el abrupto final.

Todo comenzó cuando el panelista del ciclo de América habló del primer Movistar Arena que el cantante estaba preparando para el que –luego- dio el 24 de marzo: “Ese día, la China tenía que cantar, tenían todo listo con una pasarela. Ella llegó al ensayo y en un momento hubo una situación que no gustó mucho con respecto al sonido, cosas técnicas que pasan”, comenzó diciendo Zaffora.

“Después, la China se enoja y le empieza a recriminar a él los mensajes que le llegaban de diferentes chicas. Ella le empezó a hacer una escena de celos a él, y el ensayo se fue a un costado. Los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario”, agregó.

"LA CHINA SE ENOJA CON RUSHERKING Y LE EMPIEZA A RECRIMINAR A ÉL LOS MENSAJES QUE LE LLEGABAN DE DIFERENTES CHICAS. AHÍ, ELLA LE DICE 'SI VOS SEGUÍS ASÍ, YO ESTA NOCHE NO CANTO'". G-plus

Y continuó: “Ahí, ella le dice ‘si vos seguís así, yo esta noche no canto’ y Rusherking se pone muy nervioso porque era su noche. Esto fue muy conflictivo para él, la trata de poco leal, de poco compañera y le dice ‘vos no me podés hacer esto, es una traición’”.

“Ese fin de semana, él no le habló porque estaba muy enojado. Y a partir de ahí, se dio cuenta que no era la relación que quería porque sintió la falta de amor y compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo”, cerró Guido, contundente.