La reacción de Rodrigo Tapari al ver el talento de un participante de Canta Conmigo Ahora: "¿Estás loco? ¿Cómo vas a cantar así?"

Luego de que Pedro Ríos, el participante de Canta Conmigo Ahora que vino Corrientes para cumplir su sueño interprete Tanto amor (el famoso tema de Abel Pintos), Rodrigo Tapari no pudo creer el nivel de talento que se pudo apreciar en el escenario ¡y hasta se quedó con la boca abierta”

"¿Estás loco? ¿Cómo va a cantar así este hombre? ¡Tremendo! ¡Increíble! Yo te digo la verdad, este chico es puro talento de la cabeza hasta los pies”, comenzó diciendo el jurado al concursante que cosechó 97 puntos.

“A mí lo que me pasó es que quedé como hipnotizado y después verifiqué si lo había votado porque, a veces, es tanto lo que te gusta que te colgás de votar; pero sí, creo que apenas se encendió la luz lo voté", agregó.

“Es impresionante lo que cantás, es increíble. Tenés un don maravilloso. Disfrutalo y gracias por compartirlo con nosotros. Te felicito, Dios te bendiga y vamos adelante”, cerró Tapari, sin escatimar en halagos para Pedro, quien rompió en llanto al escucharlo.

LA DURA HISTORIA DE VIDA DE LA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA QUE HIZO PARAR A LOS 100 JURADOS

Esperanza Careri fue una de las pocas participantes que logró que los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora se paren para darle su voto de confianza y que siga pasando de ronda. Y además de haber demostrado su increíble talento arriba del escenario, la mujer conmovió a todos con su dura historia de vida personal.

“Muchas gracias por cantar, pararse y disfrutar esto conmigo que es una oportunidad que le gradezco a Dios y a la vida. La música sana y hacer esto, a mí me llena completamente el corazón”, comenzó diciendo Esperanza, visiblemente movilizada, en el programa de eltrece.

“La verdad es que he pasado por momentos muy duros, he sufrido bullying, mi tía se suicidó y yo tuve sentimientos parecidos, y lo único que me mantuvo de pie para seguir adelante es la música”, agregó. Y cerró, con lágrimas en los ojos y feliz por esta bienvenida: “Me llena el corazón haberlos tocados a todos ustedes y que se hayan arado con mi arte. ¡Gracias!”.