La reacción de Pampita cuando Ángel de Brito le dijo que China Suárez tiene solo tres fans: "¿Qué estás diciendo?"

Mientras Pampita y Ángel de Brito debatían en una nota para Los Ángeles de la Mañana si la mujer de saquito rojo que aparece en su reality show es la China Suárez blureada, la modelo tuvo una reacción picante después de él le hablara de los fans de la actriz.

“Está blureada, la China está blureada”, le dijo el periodista a la modelo en la entrevista ,quien le preguntó: “¿Y cómo sabés que es?”.

“Porque, los fans de ella que son como tres, me mandaron…”, explicó De Brito y Pampita, que se mostró siempre muy risueña en el ida y vuelta, le respondió: “¿Qué estás diciendo?”.

“…la foto entrando a tu casa con un saquito rojo”, terminó la frase el conductor de la emisión de eltrece, pero la empresaria retrucó: “Si había más gente vestida de rojo”.

“No, no había nadie más con saquito rojo, chequeamos todo”, afirmó Ángel y la pareja de Roberto García Moritán sentenció contundente: “No sabés quién estaba adentro de mi casa”.

ÁNGEL DE BRITO DESMINTIÓ LA VERSIÓN DE PAMPITA SOBRE LA FOTO BLUREADA DE CHINA SUÁREZ EN EL REALITY

Ángel de Brito explicó en LAM por qué no cree en la versión de Pampita sobre la foto blureada de la China Suárez en un capítulo de su reality show.

“Me dice que yo invento y yo no invento nada, están las imágenes, ayer mostramos el reality y la parte donde la China está blureada y Maite mostró las fotos de ella en la puerta de la casa que tomó la prensa cuando fueron a cubrir el cumpleaños”, dijo.

Finalmente, el periodista manifestó tajante: “Ella dice ‘blureamos a todos los que no firmaron contrato con el reality’, yo no firmé contrato y aparezco, a mí no me blurearon. Entonces es mentira lo que está diciendo Pampita”.