La reacción de Mirtha por la nominación de Juana Viale a los Martín Fierro 2022: "Se me llenaron los ojos de lágrimas"

Gran sorpresa fue para Mirtha Legrand que Juana Viale haya sido nominada como Mejor Conductora en los premios Martín Fierro 2022, y no dudó en expresar cómo se sintió al enterarse.

"Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me emocionó tanto cuando escuché que Juana era una de las nominadas…", reconoció la diva en una conferencia de prensa.

"Me encantó, me encantó. Enseguida tomé el teléfono. Ella estaba filmando (una película) en Córdoba y le mandé un WhatsApp diciendo 'Juanita, estás nominada, y tu abuela no está', ja".

Más sobre este tema Premios Martín Fierro 2022: todos los nominados de la gran fiesta de la televisión

Al final, Mirtha Legrand justificó su ausencia en la consideración de APTRA y la aparición de Juana Viale: "Yo no hice televisión. Hace dos años que no hago televisión. Y Juanita está fantástica, a tenido una evolución maravillosa, digna de admiración".

Más sobre este tema Las fotos de Mirtha Legrand, Juana Viale, Martín Redrado y su novia en el Teatro Colón: los looks más glamorosos

MIRTHA LEGRAND REGRESA A ELTRECE

Por otra parte, Mirtha Legrand adelantó que "pronto" regresará a eltrece, tras admitir que Adrián Suar, director de programación del canal, le dijo que "esta semana" definirían el tema.

"Sábados a la noche", explicó la conductora de La Noche de Mirtha.

"Si el físico me diera me gustaría hacer los dos en la semana, si es que Juanita no los hace", admitió la Chiqui en referencia también a Almorzando con Mirtha Legrand, el clásico de los domingos a la tarde.