Almorzando con Mirtha Legrand lleva medio siglo en la televisión argentina, un verdadero récord mundial. Y este domingo, un invitado sorprendió a todos en la mesa con un particular gesto con la conductora.

“¿Está bien? ¿Te gusta el menú?”, le preguntó la Chiqui a Diego Pérez, en el comienzo de su ciclo, desde la ciudad de Mar del Plata. Tras responder afirmativamente, el actor reveló que había llevado un postre para la mesa.

“Traje helado yo”, le dijo Diego a la diva. “Si, ya me contaron”, le contestó Mirtha, entre risas. “Yo no vengo con las manos vacías, siempre le traigo algo”, agregó Pérez. “Yo no sé si le gusta el menú, pero la entrada le gustó seguro porque es el único que se la comió”, acotó con humor Claudio “el Turco” García.

