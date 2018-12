Además de la felicidad que vivieron en cada gala, el amor que sintieron de la gente y el aprendizaje que se llevaron con las críticas del jurado, la pista de Bailando 2018 sirvió de escenario para el flechazo entre Jimena Barón y Mauro Caiazza.

Fue así que en cada previa con Marcelo Tinelli, los novios dieron en cuenta de que su historia iba viento en popa. Hasta que la pregunta obligada no tardó en llegar. Luego de que Jimena expresara sus deseos de ser nuevamente a mamá (ya tiene a Momo, de 4, fruto de su relación con Daniel Osvaldo), el conductor y el bailarína protagonizaron un desopilante momento.

Tras balbucear en su respuesta sobre si tendría un bebé con Barón, Mauro señaló: "Justo hoy Momo tuvo un episodio de muchos gritos en el baño. Nunca había escuchado a un niño gritar tanto. Después salió feliz pero yo traté de dormir una siesta y como que escuchaba muchos gritos".

"En algunas cosas yo estoy más con Momo, y en otro con ella. Son dos personas muy diferentes. ¿Si tengo familiares chiquitos? Sí, pero viven lejos. Voy a aprender, pero de a poco...", agregó.

En ese momento, la participante le puso un voto de confianza a su pareja: "Lo veo poniéndole la mejor voluntad del mundo. Mi manera es todo de arranque, como que se fume que le cag... la siesta, todo junto porque si pasa el filtro, ya es el indicado. Ya no estoy malcriando como hacía antes. Es esto. Bien o no".

"Le dije que no me gustaría que Momo sea hijo único. Además me dijo que quiere adoptar. Me mete más números", añadió Caiazza. A lo que la artista cerró: "Por ahí está asustado porque yo quiero muchos".

¿Se agrandará la familia?