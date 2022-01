La reacción de Matías Defederico al ver el descargo de Cinthia Fernández: "Lo manejaste a tu antojo, sin importarte las nenas"

El fuerte y sorpresivo mea culpa de Cinthia Fernández (33) respecto de cómo puede afectar a sus hijas hacer públicos los escándalos con Matías Defederico (21) generaron una ácida reacción de parte del padre de Bella (7), Charis (7) y Francesca (6).

"¿Qué pasó CF? ¿Vos pidiendo respeto? Después de destruir mi persona cuatro años seguidos", escribió.

"¿Manejarlo como pudiste? No, lo manejaste a tu antojo y lucro. Sin importarte las nenas jamás", disparó Defederico contra Fernández en Stories al mismo tiempo que la panelista de Nosotros a la Mañana hacía su profunda autocrítica.

Horas antes, Matías había anticipado su actitud implacable contra Cinthia: "Te voy a contestar una por una porque no me voy a callar más y te voy a sacar la careta. Sos una basura de persona. Como mamá, que el día de mañana te juzguen mis hijas".

LA BRONCA DE MATÍAS DEFEDERICO CON CINTHIA FERNÁNDEZ

La reacción de Matías Defererico fue a raíz de una de las frases de Cinthia Fernández respecto a cómo procesa sus conflictos con su exmarido.

"Que quede judicializado, así quede mal yo, o él. Pero públicamente voy a seguir en esta postura de respeto con la que vengo hace bastante, que en otras épocas no las he tenido, porque lo manejé como pude", afirmó Cinthia.

Más sobre este tema Profundo mea culpa de Cinthia Fernández tras su escándalo con Matías Defederico: "Soy culpable de que las nenas queden en el medio"

En ese mismo descargo, Cinthia había admitido: "Yo sí me hice cargo públicamente de que no le he contestado de las mejores formas. De hecho, tengo una demanda por amenazas que me inició él hace poco, en la cual se llegó a un acuerdo".

"Yo creo que no le falté el respeto y de hecho tengo un acuerdo para no faltarle el respeto. Y así voy a seguir haciéndolo. En esta situación están un montón de mujeres y lo mejor que puedo hacer es judicializarlo", concluyó Cinthia Fernández.