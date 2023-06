La reacción de la mamá de Nicole Neumann ante el rumor de que no fue invitada a la boda de su hija con Manu Urcera

Nancy Duré compartió en Socios del Espectáculo una particular charla que tuvo con Claudia, la mamá de Nicole Neumann, que al hablar sobre la boda de su hija con Manu Urcera deslizó que no fue invitada.

"Yo quería saber si ella estaba o no invitada, porque por lo que averigüé, ya todas las invitaciones llegaron. Así que, si a esta altura no llegó, es porque probablemente no estén en la lista. Aparte, ella está viviendo en España y tendría que viajar", contó la panelista sobre la situación de la madre de Nicole, que siempre tuvo una relación muy tirante con su hija.

“Hola Claudia, quería saber si te llegó la invitación al casamiento de Nicole", le dijo Nancy. Por su parte, la mamá de Nicole contestó únicamente mediante stickers. En primer lugar, envió uno a modo de saludo y otro de una pala que dice "sin palabras", dando a entender que no fue invitada a la boda. G-plus

“Hola Claudia, quería saber si te llegó la invitación al casamiento de Nicole", le dijo Nancy. Por su parte, la mamá de Nicole contestó únicamente mediante stickers. En primer lugar, envió uno a modo de saludo y otro de una pala que dice "sin palabras", dando a entender que no fue invitada a la boda.

CLAUDIA, LA MAMÁ DE NICOLE NEUMANN, PUSO PAÑOS DE AGUA FRÍA

Duré insistió en su pregunta hacia Claudia, pero volvió a recibir un sticker como respuesta.

La señora le mandó otro que dice "calmación", en señal de que no fue invitada pero que está todo bien.