La reacción de Luciana Salazar luego de que De Brito le preguntara si bloqueó a Jorgito Moliniers de WhatsApp: "Ay, Ángel"

Un picante posteo de Luciana Salazar en las redes alimentó los rumores de distanciamiento con Jorgito Moliniers, su partenaire en La Academia de ShowMatch. Y luego de que el bailarín se ausentara de la gala por lo que sería una lesión, Ángel de Brito le hizo una picante pregunta a la participante que sorprendió a todos.

“¿Es verdad que bloqueaste a Jorgito de WhatsApp?”, fue la pregunta al hueso que hizo el jurado en vivo. A lo que Salazar atinó a reírse sin querer responder pero deslizando que el periodista estaría en lo correcto: “Ay, Ángel”, respondió.

Por otro lado, al ser consultada por Marcelo Tinelli sobre qué pasó con su partenaire, Luciana se sinceró: “Él vino al primer día a un ensayo de este baile que vamos a presentar y no voy a contar intimidades pero me hizo un comentario de una persona que le hizo otro comentario y me parece que su decisión tuvo que ver eso”.

Tras escucharla, De Brito cerró, sorprendiendo al conductor con sus palabras: “Moliniers recibió un llamado de alguien que le dijo no sé si que deje de bailar con Luciana o que deje el programa”.

