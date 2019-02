La reacción de Lissa Vera cuando Rial le preguntó si sentía responsabilidad por la muerte de Natacha Jaitt

Luego de presentarse a declarar en la Unidad Funcional de Instrucción de Juicio y Género de Tigre que investiga la muerte de Natacha Jaitt, en la tarde del jueves Lissa Vera, integrante de Bandana, se sentó en el piso de Intrusos para contar su verdad.

“¿Sentís alguna responsabilidad? Es medio jorobada la pregunta, pero como te ponés así”, le preguntó Jorge Rial a la cantante, visiblemente angustiada por toda la situación. “No sé si responsabilidad… no tuve tiempo de hacer el duelo, que me tengo que andar escudando de cosas de las que no tengo un pedo que ver. Imaginate…”, comenzó Lissa, quien cursa los últimos meses de su segundo embarazo.

“¿Sos consciente que quien te mete en esto de cabeza es Ulises Jaitt? Él es el que te nombra apenas vuelve”, le consultó el conductor. “Me pareció raro. No sé cuál es el motivo. Si es el dolor, la bronca, la impotencia de que no estaba, pero no sé por qué me nombró con tanta furia”, contestó la cantante.

"No sé si siento responsabilidad… no tuve tiempo de hacer el duelo que me tengo que andar escudando de cosas de las que no tengo un pedo que ver. Imaginate…". G-plus

Luego, Lissa reveló qué le dijo llorando a su hija cuando se enteró de la muerte de Natacha. “Yo me desperté con la noticia. Me agarró dormida en la cama, al lado de mi hija. Empecé a llorar y me preguntó qué pasaba y le tuve que decir ‘la tía Natacha se murió’. Fue horrible. Ella estuvo presente un día después de su nacimiento, la conexión con Cata era re cariñosa”, completó la artista.

En la tarde del miércoles, Vera prestó declaración ante los fiscales de la causa, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, para explicar su vínculo con Jaitt y Raúl Velaztiqui Duarte, el hombre que la llevó al lugar donde murió, procesado por falso testimonio. “Puntualmente dije cuál era mi nexo con Velaztiqui Duarte y con Natacha, y cuál era el nexo entre ellos. El vínculo afectivo que los unió fui yo, porque era amiga de los dos”, dijo Lissa al salir del juzgado.