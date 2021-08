La reacción de Leo Montero cuando dijeron que la China Suárez se enteró por redes que Benjamín Vicuña anunció la separación: "No había comunicación"

La noticia de la separación de China Suárez y Benjamín Vicuña fue analizada en los programas de radio y televisión y Leo Montero se manifestó sorprendido al enterarse que el actor no le avisó a la actriz que confirmaría en Instagram la ruptura.

"Venían con algunas crisis y el propio actor lo confirmó en las redes sociales. Esto trajo la sorpresa de la China Suárez porque no sabía que esto iba a suceder", le dijo Cora Debarbieri al conductor de Estamos a tiempo.

"¿Cómo no sabía que iba a suceder? ¿Ella no sabía que estaba separada?", preguntó Montero. Y la periodista explicó: "No sabía que él iba a emitir un comunicado a la prensa".

"Está bien que se hayan separado si hubo esa falta de comunicación. No decirle 'escuchá, China, voy a poner esto'. Pero si no había comunicación. ¡Qué raro!". G-plus

Hecha la aclaración, Leo Montero opinó al respecto: "Entonces está bien que se hayan separado si hubo esa falta de comunicación. No decirle 'escuchá, China, voy a poner esto'. Pero si no había comunicación. ¿En serio no sabía? ¡Qué raro!".

Más sobre este tema Yanina Latorre reveló los verdaderos motivos de la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Se peleaban por todo" Daniel Gómez Rinaldi lanzó una versión muy fuerte sobre Benjamin Vicuña, en medio de la separación de la China: "Es adicto a tener relaciones"

Benjamín Vicuña anunció su separación de China Suárez, tras cinco años y medio de amor

Benjamín Vicuña utilizó su red social para anunciar con sentidas y respetuosas palabras que su relación de pareja con China Suárez, actriz con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio, llegó a su final, luego de cinco años y medio de amor.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor, resaltando la unión y el cariño eterno que tendrá con la China porque son familia.

Luego, Benjamín agregó: "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".